İsrail'de oyların yüzde 76,8'i sayılırken Arap partileri 19 sandalyeyle rekor kırdı - Son Dakika
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İsrail'de oyların yüzde 76,8'i sayılırken Arap partileri 19 sandalyeyle rekor kırdı

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İsrail'de oyların yüzde 76,8'i sayılırken Arap partileri 19 milletvekiliyle tarihindeki en yüksek sayıya ulaştı. Netanyahu bloku 54, Eisenkot liderliğindeki muhalefet 47 sandalyede kalıyor; 120 sandalyeli Mecliste 61 çoğunluk sağlanamıyor.

İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından oyların yüzde 76,8'inden fazlası sayılırken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ilk kez 19 milletvekiline ulaştı.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamıyor.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, oyların yüzde 76,8'i sayıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlar, iktidar blokunun 54 milletvekiline gerilediğini, muhalefet blokunun ise 47 sandalyeyle seçim yarışını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Mevcut tabloda, iktidardaki Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 27 sandalyeyle birinci konumunu korurken, Eisenkot'un Yashar Partisi 20 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra 16 milletvekili çıkaran İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler sandalye sayısını üç artırarak 19'a yükseltti. Bu, Arap partilerinin ülke tarihinde Mecliste elde ettiği en yüksek milletvekili sayısı olarak kayıtlara geçti.

Ortak Liste 13 sandalyeye yükselirken Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi milletvekili sayısını 6'ya çıkardı.

Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 11, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye bandında seyrediyor.

İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredi) temsil eden Şas Partisinin 7, Birleşik Tevrat Yahudiliğinin 7, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisinin ise 6 milletvekili elde edeceği öngörülüyor.

Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra iktidar bloku 55 sandalyeye ulaşırken, muhalefet bloku 45 milletvekili çıkarıyordu.

İsrail basını, oy sayımının ardından partilerin çıkardığı milletvekili sayılarının değişebileceğine, buna karşın Arapların bu kadar sandalye elde ettiği durumda Netanyahu blokunun da karşısındaki muhalefetin de koalisyon kurabilecek çoğunluğu sağlayamayacağına dikkati çekiyor.

Kaynak: AA
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