İsrail'de seçim öncesi sürpriz: Netanyahu'ya karşı ortak cephe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de seçim öncesi sürpriz: Netanyahu'ya karşı ortak cephe

27.04.2026 07:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de muhalefet partileri Naftali Bennett ve Yair Lapid, 27 Ekim'deki seçimler öncesi 'Birlikte Partisi' adı altında birleşti. Anketler, ittifakın Netanyahu'nun Likud'u ile başa baş gittiğini gösteriyor.

İsrail'de genel seçim öncesi muhalefet partileri Naftali Bennett ve Yair Lapid, 'Birlikte Partisi' adı altında birleşti. Kanal 12'ye göre ittifak, iç çatışmaları sona erdirip 27 Ekim'deki seçimlerde zafer hedefliyor. Maariv gazetesinin anketine göre Bennett'in partisi en az 24 sandalye alarak Likud ile başa baş gidiyor. Ana muhalefet Gelecek Var'ın ise 7 sandalye alması bekleniyor.

Haaretz, ittifakın muhalefetin 61 sandalyeye ulaşarak Netanyahu ve aşırıcı partilere ihtiyaç duymadan hükümet kurma şansını artırdığını yazdı. Kanal 13 ise Bennett'in sağ seçmeni Lapid gibi seküler bir isimle ittifaka ikna etmesinin zor olduğunu belirtti. Likud, ittifakı 'solcu' olarak nitelendirip kampanya yürütüyor.

Lieberman birleşmeyi desteklerken, Eisenkot 'Siyonist, ulusal sorumluluk sahibi bir koalisyonun zaferi' için çalıştığını söyledi. Aşırı sağcı Ben Gvir, Bennett'in ilkelerini sattığını iddia ederken, Şas lideri Deri ittifakı 'nefret kardeşliği' olarak nitelendirdi. Bennett ve Lapid, 2021'de Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Naftali Bennett, Yair Lapid, İsrail, Güncel, Likud, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de seçim öncesi sürpriz: Netanyahu'ya karşı ortak cephe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 07:30:46. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'de seçim öncesi sürpriz: Netanyahu'ya karşı ortak cephe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.