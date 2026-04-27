İsrail'de seçim öncesi sürpriz: Netanyahu'ya karşı ortak cephe

İsrail'de genel seçim öncesi muhalefet partileri Naftali Bennett ve Yair Lapid, 'Birlikte Partisi' adı altında birleşti. Kanal 12'ye göre ittifak, iç çatışmaları sona erdirip 27 Ekim'deki seçimlerde zafer hedefliyor. Maariv gazetesinin anketine göre Bennett'in partisi en az 24 sandalye alarak Likud ile başa baş gidiyor. Ana muhalefet Gelecek Var'ın ise 7 sandalye alması bekleniyor.

Haaretz, ittifakın muhalefetin 61 sandalyeye ulaşarak Netanyahu ve aşırıcı partilere ihtiyaç duymadan hükümet kurma şansını artırdığını yazdı. Kanal 13 ise Bennett'in sağ seçmeni Lapid gibi seküler bir isimle ittifaka ikna etmesinin zor olduğunu belirtti. Likud, ittifakı 'solcu' olarak nitelendirip kampanya yürütüyor.

Lieberman birleşmeyi desteklerken, Eisenkot 'Siyonist, ulusal sorumluluk sahibi bir koalisyonun zaferi' için çalıştığını söyledi. Aşırı sağcı Ben Gvir, Bennett'in ilkelerini sattığını iddia ederken, Şas lideri Deri ittifakı 'nefret kardeşliği' olarak nitelendirdi. Bennett ve Lapid, 2021'de Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.