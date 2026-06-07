İsrail'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı

07.06.2026 12:19
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Ayrım Duvarı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili gelişmeler var.

Ayrım (Utanç) Duvarı'nın kuzey kısmında İsrail tarafında kalan Yahudi yerleşimlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, bölgede birden fazla silahlı saldırı vakası bildirilmesinin ardından Salit ve Tzur Yitzhak bölgelerine asker sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren bir kişinin vurularak "etkisiz hale getirildiği", ikinci kişinin ise yaralanmasına rağmen kaçmayı başardığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise olayda 35 yaşlarındaki 1 erkeğin öldüğü, vücutlarında delici yaralanmalar bulunan ikisi ağır 5 yaralının hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Yedioth Ahronoth gazetesi, saldırıyı gerçekleştiren ve hayatını kaybeden kişinin İsrail vatandaşı Filistinli (48 Araplarından) olduğunu ileri sürdü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise ikinci şüphelinin bir araçla kaçtığını duyurduğu olayın Kochav Yair, Tzur Yitzhak and Tzur Natan olmak üzere birbirine bitişik yerleşimlerde meydana geldiğini paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun olayla ilgili acil bir güvenlik toplantısı yaptığını ve yaşananları takip ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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