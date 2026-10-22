İsrail'de Şin-Bet 27 Ekim seçimleri öncesi hesapları yabancı etki iddiasıyla kaldırdı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi, bazı sosyal medya hesapları, "yabancı etki operasyonlarında kullanıldığı" öne sürülerek kaldırıldı.

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan genel seçimler öncesinde "yabancı etki faaliyetlerinde kullanıldığı" iddiasıyla çok sayıda sosyal medya hesabının kaldırıldığı belirtildi.

Hesapların kaldırılması sürecinde Başsavcılık bünyesindeki İnternet Birimi ve İsrail Merkez Seçim Komitesi ile ortak çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu adımın "seçimlerin dürüstlüğünü korumaya ve yasa dışı yabancı etki girişimlerini engellemeye yönelik ortak çabaların" parçası olduğu iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu hesapların sahipleri, kaynakları ve "yabancı etki" faaliyetleriyle bağlantılarının niteliğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.