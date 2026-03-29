İsrail'de Sirenler Çaldı: İran Füze Saldırısı

ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki çok geniş bir alan için alarm verilirken, Necef bölgesinde, Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşimlerinde ve kuzeyindeki liman kentleri Askalan (Aşkelon) ve Usdud (Aşdod) ile çevrelerindeki bölgelerde sirenler çaldı.

Sirenlerin susmasından kısa bir süre sonra İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tehlikenin sona erdiği ve sığınaklardan çıkılabileceği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma raporu almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapacaklarını açıkladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, bir İran füzesinin açık alana düştüğünü ileri sürerken, bölgeyi belirtmedi.

Haberde, İran misillemesinden kısa süre önce Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyini hedef aldığı ve bölgede çok sayıda noktada sirenlerin çaldığı kaydedilerek, Hizbullah roketlerinin hava savunma sistemleri tarafından önlendiği öne sürüldü.