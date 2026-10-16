İsrail'de son ankette iki blok da 51'er vekil çıkarıp hükümet için 61'e ulaşamıyor - Son Dakika
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İsrail'de son ankette iki blok da 51'er vekil çıkarıp hükümet için 61'e ulaşamıyor

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Maariv'in son anketine göre, Netanyahu'nun bloğu da muhalefet partilerinin bloğu da 27 Ekim seçimlerinde 51'er vekil çıkararak hükümet için gereken 61 sandalyeye ulaşamıyor. Ankette Netanyahu, başbakanlık tercihinde yüzde 48 ile Eisenkot'un gerisinde kalırken desteği yüzde 41.

İsrail'de yayımlanan son kamuoyu yoklamasına göre, ne Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği blok ne de muhalefet partilerinin oluşturduğu blok, hükümeti kurmak için gerekli sandalye sayısına ulaşabiliyor.

İsrail'deki Maariv gazetesinin kamuoyu araştırmasına göre, ülkedeki koalisyon hükümeti belirsizliği devam ediyor.

Ankete göre, Netanyahu'nun başını çektiği koalisyon bloğundaki partiler, oy kaybederek 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde 51 milletvekili çıkarıyor.

Netanyahu karşıtı blokta yer alan partilerin de 120 sandalyeli meclise 51 vekil göndermesi bekleniyor.

Bu da her iki bloğun da hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamayacağını ve İsrail'de koalisyon belirsizliğinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Öte yandan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin kilit rolde olması ve mecliste 14 milletvekili çıkarması öngörülüyor.

Hangi bloğa destek vereceği bilinmeyen Yedek Partisi'nin ise yüzde 3,25 olan seçim barajını aşarak 4 sandalye kazanacağı belirtiliyor.

Bu sonuçlara göre, İsrail'de siyasi tıkanıklığın sürmesi ve birlik hükümetinin kurulamaması halinde ülkede yeniden seçime gidilmesi gündeme gelebilir.

Ankete katılanların yarıdan fazlası Netanyahu'yu başbakan olarak görmek istemiyor

Öte yandan Netanyahu, muhalif rakibi eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a karşı da geride kalmış durumda.

Ankete katılanların yüzde 48'i başbakanlık tercihlerinde Eisenkot'tan yana oy kullanırken, Netanyahu için bu oran yüzde 41'de kalıyor.

Kaynak: AA
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