İsrail'de Tarihin En Büyük Yangını

İsrail İtfaiyesi, Kudüs ile Tel Aviv arasında ormanlık alanda çıkan yangının ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olduğunu açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biriyle mücadele ettiklerini duyurdu.

Friedman, basına yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın." ifadesini kullandı.

İsrail itfaiyesinin yangınları kontrol altına almaktan "çok uzak" olduğunun altını çizen Friedman, yangına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemediklerini belirtti.

İsrail'de, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda bugün başlayan yangınlar sebebiyle şu ana kadar 5 yerleşim yeri tahliye edildi.

İsrail, yangına müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulundu.

İsrail itfaiyesi, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibiyle şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.