İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler askere alınmaya karşı protesto düzenledi

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İsrail'de yüzlerce Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkek, zorunlu askere alınmalarına karşı başkent Tel Aviv yakınlarındaki Tel Hashomer askerlik şubesinin önünde protesto düzenledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun ilk etapta 1200 Ultra Ortodoks Yahudi erkeğin askere alımı için şubelere gitmesi emrini göndermesinin ardından Ultra Ortodoks protestocular Tel Hashomer askerlik şubesinin önünde toplandı.

Haberde, Ultra Ortodoks protestocular ile hazırlıklı olan polisler arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Ultra Ortodoksların yoğun olarak yaşadığı bölgelere asılan "Yalnızca ilk bin kişi için mücadele etmiyoruz, Tanrı korusun, çocuklarınız da dahil olmak üzere hepimize ulaşacaklar" yazılı posterler aracılığıyla Haredilerden askere alım şubesinin önündeki protestoya katılması çağrısında bulunuldu.

Askere alımları protesto için hazırlanıp asılan poster ve bildirilerde, İsrail'in kuruluşundan bu yana, "Genç Ultra Ortodoks erkeklere yönelik bu kadar korkunç bir Holokost hiç yaşanmadığı" savunuldu.

Ultra Ortodoksların yalnızca yüzde 30'unun şubelere kayıt yaptıracağı öngörülüyor

İsrail ordusundan ismini açıklamayan bir yetkili, Ultra Ortodoks Yahudilerden yalnızca yüzde 30'unun askerlik şubelerine kayıt yaptıracağının öngörüldüğünü belirtti.

Söz konusu yetkili, "Hayal kırıklığına uğrayabiliriz veya hoş bir sürprizle karşılaşabiliriz." açıklamasında bulundu.

İsrail'de Yüksek Mahkeme, Haredi nüfusun tamamının zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören farklı yasaları geçmişte "ayrımcı" ve "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

Ülkede hükümetler, Savunma Bakanlığı aracılığıyla orduya Tevrat okullarında dini eğitim gören erkeklerin zorla silah altına alınmaması yönünde talimat gönderiyor.

Hükümet Haziran 2023'te söz konusu kararın Mart 2024'e kadar uzatılmasına karar vermişti.

Haredilerin de askere alınması gerektiğini savunan liberal sivil toplum örgütü İyi Yönetim Hareketi, Yüksek Mahkemeye hükümetin bu kararına itiraz eden dilekçe sunmuştu.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri de yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.