İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler askere alınmaya karşı protesto düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler askere alınmaya karşı protesto düzenledi

İsrail'de yüzlerce Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkek, zorunlu askere alınmalarına karşı başkent Tel Aviv yakınlarındaki Tel Hashomer askerlik şubesinin önünde protesto düzenledi. Ultra Ortodoksların yalnızca yüzde 30'unun şubelere kayıt yaptıracağı öngörülüyor.

05.08.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de yüzlerce Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkek, zorunlu askere alınmalarına karşı başkent Tel Aviv yakınlarındaki Tel Hashomer askerlik şubesinin önünde protesto düzenledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun ilk etapta 1200 Ultra Ortodoks Yahudi erkeğin askere alımı için şubelere gitmesi emrini göndermesinin ardından Ultra Ortodoks protestocular Tel Hashomer askerlik şubesinin önünde toplandı.

Haberde, Ultra Ortodoks protestocular ile hazırlıklı olan polisler arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Ultra Ortodoksların yoğun olarak yaşadığı bölgelere asılan "Yalnızca ilk bin kişi için mücadele etmiyoruz, Tanrı korusun, çocuklarınız da dahil olmak üzere hepimize ulaşacaklar" yazılı posterler aracılığıyla Haredilerden askere alım şubesinin önündeki protestoya katılması çağrısında bulunuldu.

Askere alımları protesto için hazırlanıp asılan poster ve bildirilerde, İsrail'in kuruluşundan bu yana, "Genç Ultra Ortodoks erkeklere yönelik bu kadar korkunç bir Holokost hiç yaşanmadığı" savunuldu.

Ultra Ortodoksların yalnızca yüzde 30'unun şubelere kayıt yaptıracağı öngörülüyor

İsrail ordusundan ismini açıklamayan bir yetkili, Ultra Ortodoks Yahudilerden yalnızca yüzde 30'unun askerlik şubelerine kayıt yaptıracağının öngörüldüğünü belirtti.

Söz konusu yetkili, "Hayal kırıklığına uğrayabiliriz veya hoş bir sürprizle karşılaşabiliriz." açıklamasında bulundu.

İsrail'de Yüksek Mahkeme, Haredi nüfusun tamamının zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören farklı yasaları geçmişte "ayrımcı" ve "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

Ülkede hükümetler, Savunma Bakanlığı aracılığıyla orduya Tevrat okullarında dini eğitim gören erkeklerin zorla silah altına alınmaması yönünde talimat gönderiyor.

Hükümet Haziran 2023'te söz konusu kararın Mart 2024'e kadar uzatılmasına karar vermişti.

Haredilerin de askere alınması gerektiğini savunan liberal sivil toplum örgütü İyi Yönetim Hareketi, Yüksek Mahkemeye hükümetin bu kararına itiraz eden dilekçe sunmuştu.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri de yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler askere alınmaya karşı protesto düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:05:32. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler askere alınmaya karşı protesto düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement