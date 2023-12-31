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İsrail'de yerel seçimler ikinci kez ertelendi - Son Dakika
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İsrail'de yerel seçimler ikinci kez ertelendi

İsrail'de Gazze'ye yapılan saldırı nedeniyle ertelenen yerel seçimler, ikinci kez ertelenerek 27 Şubat'ta yapılacak. İsrail ordusu, seçimler nedeniyle yedek askerlerin izin verilmesinin mümkün olmadığını hükümete iletti.

İsrail\'de yerel seçimler ikinci kez ertelendi
31.12.2023 - 17:37,
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TEL İsrail'de "savaş nedeniyle" yapılmayan yerel seçimler, ikinci kez ertelenerek 27 Şubat'ta bırakıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırmasının ardından 31 Ekim'de yapılması gereken yerel seçimler, 30 Ocak'a ertelenmişti. İsrail basınına göre hükümet, seçimlerin ocak sonunda yapılabilmesi için koşulların uygun olup olmadığı yönünde ordudan görüş istedi.

İsrail ordusu, yerel seçimde aday olan yüzlerce kişinin halihazırda yedek asker olarak görev yaptığını ve seçimler nedeniyle bu kişilere izin verilmesinin mümkün olmadığını hükümete iletti.

Bunun üzerine İsrail kabinesi, bir kez daha yerel seçimleri erteleyerek, 27 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA
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