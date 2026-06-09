İsrail'den 13 Yaşındaki Filistinliye Ceza - Son Dakika
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İsrail'den 13 Yaşındaki Filistinliye Ceza

09.06.2026 19:40
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Ofer Askeri Mahkemesi, Cud Hazım Hamamra'ya 10 hafta hapis ve 3 bin şekel ceza verdi.

İsrail'de Ofer Askeri Mahkemesinin, 13 yaşındaki Filistinli Cud Hazım Hamamra'yı 10 hafta hapis ve 3 bin şekel para cezasına çarptırdığı bildirildi.

Filistin medyasında yer alan habere göre, Ofer Askeri Mahkemesi, 10 Mayıs 2026'dan bu yana gözaltında olan Hamamra hakkında 10 hafta hapis cezası ve 3 bin şekel para cezası verilmesine hükmetti.

Haberde, Beytüllahim'de yaşayan Hamamra'nın gözaltına alınmasına ilişkin suçlama veya mahkeme kararının gerekçesine dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

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