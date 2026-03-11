İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı - Son Dakika
İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

11.03.2026 22:22
İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenleyerek halkı tahliye ediyor.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail ordusu, Dahiye bölgesine geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un Dahiye bölgesinde yüksek katlı binaları hedef aldığını öne sürdü.

İsrail ordusu gün içerisinde de Dahiye'ye 2 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

