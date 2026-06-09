İsrail'den Beyrut'a Saldırı İzni - Son Dakika
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İsrail'den Beyrut'a Saldırı İzni

09.06.2026 16:18
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İsrail güvenlik kabinesi, Hizbullah saldırılarında Beyrut'u hedef alma yetkisi verdi.

İsrail güvenlik kabinesinin, "Hizbullah'ın İsrail topraklarına yönelik her saldırısında", ordunun siyasi kademeden onay almasına gerek olmaksızın Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurma kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, İsrail'in Beyrut'u hedef almasıyla İran ile başlayan çatışma sırasında düzenlenen İsrail güvenlik kabinesi toplantısında yine Beyrut'a ilişkin önemli bir karar aldığını savundu.

Kabineden çıkan karara göre, Lübnan'dan İsrail topraklarına yapılacak her füze saldırısı için İsrail ordusunun siyasi kademeden onay almaksızın Beyrut'u hedef alacağı kaydedilen haberde, bunun orduya hızlı müdahale etmek için operasyonel özgürlük tanıdığına dikkati çekildi.

Habere göre, İsrailli üst düzey bir savunma yetkilisi, İran ile çatışmaya dönülmesinin "an meselesi" olduğunu ve bu nedenle İsrail ordusunun yüksek alarm düzeyinde kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan aynı gün akşam saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

8 Haziran öğle saatlerinde karşılıklı saldırıların durdurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Beyrut'a Saldırı İzni - Son Dakika

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