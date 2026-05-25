İsrail’den Beyrut’a Saldırı Teklifi

25.05.2026 13:14
İsrail, Hizbullah'ın İHA saldırılarına karşı Beyrut'u hedef almayı önerdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında, İsrail ordusunun çözüm bulamadığı Hizbullah'ın insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılara karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alma teklifinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, dün düzenlenen İsrail güvenlik kabinesi toplantısında, ABD-İran müzakerelerinin yanı sıra Hizbullah'ın İHA saldırılarının da ele alındığını aktardı.

Toplantıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da İHA tehdidine acil çözüm bulunmasını istemesi üzerine Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Kendimizi koruyamıyoruz; her insansız hava aracına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkmak zorundayız." ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Genelkurmay Başkanı Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek vererek "Hizbullah'ın patlayıcı dron tehdidine yanıt olarak Beyrut'taki binalara saldırı düzenlenmeli." dediğini aktardı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, bugün kabinedeki teklifini, işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı bir konuşmada tekrar dile getirdi.

Stratejik bir tehdide savunma değil, denklem değiştirerek yanıt verilmesi gerektiğini savunan Smotrich, İsrail'in her yerine ağlar kuramayacaklarını belirterek Lübnan'a orantısız saldırı düzenlemeleri gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

