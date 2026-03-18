İsrail'den Beyrut'a Yeni Hava Saldırısı

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
İsrail saldırısının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesi duyuldu ve hedef alınan noktadan siyah dumanların yükseldiği görüldü.
İsrail savaş uçakları, Beyrut'un merkezi noktalarından Balata Sokağı Mahallesi'nde bir binaya ve kentin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.
