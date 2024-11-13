İsrail'den Beyrut'ta Hava Saldırıları

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İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 4 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Dahiye'deki Haret Hıreyk, Bi'rul Abd, Leyleki ve Gubeyri semtlerini vurdu.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki şiddetli patlamaların ardından dumanlar yükselmeye başladı.

NNA, İsrail'in hava saldırısında Haret Hıreyk'teki Dar el-Havra Tıp Merkezi'nin de hedef alındığını aktardı.

Patlamalar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından bir harita yayımlayarak saldırı tehdidinde bulunmasından sonra gerçekleşti.

Adraee paylaşımında, Haret Hıreyk bölgesinde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu patlamanın ardından Adraee, başka bir paylaşımla, Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesi'nde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.

İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün öğle saatlerinde en az 12 hava saldırısı düzenlemişti.