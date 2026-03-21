İsrail'den Beyrut'ta Tahliye Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Beyrut'ta Tahliye Uyarısı

21.03.2026 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah'a yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki mahalleler için bir kez daha tahliye uyarısı yapıp saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle sakinlerinin büyük bir kısmının zorla yerinden edildiği bölgede kalanlar için sürgün emrini yineledi.

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Hureyk, Gubeyri, Leyleki, Hades, Burc el-Baracine, Tahvidet el-Gadir ve Şiyah mahallelerinde, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "askeri altyapıya" saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, saldırıların artan bir güçle devam edeceğini ve bölge sakinlerinin bir an önce evlerini terk etmeleri gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 02:05:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.