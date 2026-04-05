İsrail'den Beyrut'ta Tahliye Uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde bir bina için tahliye uyarısı yapıp saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dahiye'nin Gubeyri Mahallesi'nde bir binanın kırmızıyla işaretlendiği haritayı paylaştı.

"Beyrut'un güneyinde, özellikle Gubeyri Mahallesi'nde bulunanlar için acil uyarı." ifadesini kullanan Adraee, kırmızı ile işaretlenmiş bina ve ona bitişik binalarda bulunanların Hizbullah tesisinin yakınında olduğunu ileri sürdü.

İsrailli sözcü, söz konusu binadan 300 metre uzaklaşılması gerektiğini belirterek saldırı tehdidinde bulundu.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1422 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.