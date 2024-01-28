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İsrail'den daha fazla ülkeye "UNRWA'ya finansal desteği kesme" çağrısı - Son Dakika
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İsrail'den daha fazla ülkeye "UNRWA'ya finansal desteği kesme" çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, daha fazla ülkenin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını kesmesini istedi.

İsrail\'den daha fazla ülkeye "UNRWA\'ya finansal desteği kesme" çağrısı
28.01.2024 - 00:38,
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, daha fazla ülkenin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını kesmesini istedi.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UNRWA'yı "silahlı Hamas mensuplarına sığınak sağlamakla" suçladı.

İsrailli bakan, "ABD, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İtalya ve İngiltere, personelinin 7 Ekim olaylarına karışması nedeniyle UNRWA'ya fon sağlamayı durdurdu. Daha fazla ülkeyi bu çabalara katılmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın yönetiminin görevden alınması ve faaliyetlerine ilişkin kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini savunan Katz, " Gazze'nin yeniden inşası sürecinde, UNRWA'nın yerini gerçek anlamda barış ve kalkınmaya adanmış kuruluşların alması gerektiğini" iddia etti.

İsrail'in, UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıya iştirak ettiği yönündeki suçlamalarının ardından ABD, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İtalya ve İngiltere ajansa sağlanan yeni fonun geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

UNRWA, 26 Ocak'ta, bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığını bildirmişti.

Filistin ise UNRWA'ya fon sağlamayı geçici olarak durduran ülkeleri bundan vazgeçmeye çağırmış, bunun Filistinli mülteciler meselesinin tasfiyesi anlamına geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İsrail'den daha fazla ülkeye 'UNRWA'ya finansal desteği kesme' çağrısı - Son Dakika


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