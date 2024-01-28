İsrail\'den daha fazla ülkeye "UNRWA\'ya finansal desteği kesme" çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, daha fazla ülkenin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını kesmesini istedi.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UNRWA'yı "silahlı Hamas mensuplarına sığınak sağlamakla" suçladı.

İsrailli bakan, "ABD, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İtalya ve İngiltere, personelinin 7 Ekim olaylarına karışması nedeniyle UNRWA'ya fon sağlamayı durdurdu. Daha fazla ülkeyi bu çabalara katılmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın yönetiminin görevden alınması ve faaliyetlerine ilişkin kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini savunan Katz, " Gazze'nin yeniden inşası sürecinde, UNRWA'nın yerini gerçek anlamda barış ve kalkınmaya adanmış kuruluşların alması gerektiğini" iddia etti.

İsrail'in, UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıya iştirak ettiği yönündeki suçlamalarının ardından ABD, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İtalya ve İngiltere ajansa sağlanan yeni fonun geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

UNRWA, 26 Ocak'ta, bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığını bildirmişti.

Filistin ise UNRWA'ya fon sağlamayı geçici olarak durduran ülkeleri bundan vazgeçmeye çağırmış, bunun Filistinli mülteciler meselesinin tasfiyesi anlamına geldiğini belirtmişti.