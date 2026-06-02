İsrail'den Fransa'ya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Fransa'ya Tepki

02.06.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Paris Eurosatory 2026 Fuarı'na katılımının engellenmesini protesto etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan Paris Eurosatory 2026 Fuarı'na, İsrail'in katılımını engelleyen Fransa'ya tepki gösterdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kararın ayrımcı ve siyasi bir karar olarak "derin hayal kırıklığına" neden olduğu savunuldu.

Fransa'nın kararına tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanlığı paylaşımında, "Özgürlük ve demokrasiyi savunduğunu iddia eden bir ülke, İsrail'i seçici bir şekilde engelleyemez. Fransa bir kez daha ilkeyi siyasete tercih etti." ifadelerine yer verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, haziran sonunda düzenlenecek Paris Eurosatory 2026 Fuarı'na, İsrail hükümet temsilcilerinin katılımının, İsrail'in stant açmasının ve saldırı sistemlerini sergilemesinin yasaklandığını aktarmıştı.

Fransa, İsrail'in Paris Eurosatory 2024 Fuarı'na da katılımına izin vermemiş, fuarın ana organizatörü Coges Events, "hükümet yetkililerinin kararıyla, 2024 Eurosatory Fuar Salonu'nda hiçbir İsrail savunma endüstrisi standının olmayacağını" ifade etmişti.

Fransız hükümeti, 2025'te düzenlenen Paris Havacılık Fuarı'nda ise saldırı amaçlı silah sistemlerini kaldırmayı reddeden İsrailli firmaların ürünlerini siyah bir perde ile örterek bu tür silahların sergilenmesini engellemişti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Diplomasi, Politika, Güncel, Fransa, İsrail, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Fransa'ya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

21:21
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor
Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
20:20
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF’den çıkacak kararı bekliyor
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor
19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 21:35:23. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Fransa'ya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.