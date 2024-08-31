İsrail'den Gazze Şeridi'nde hastane yakınlarına saldırı: 3 ölü - Son Dakika
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İsrail'den Gazze Şeridi'nde hastane yakınlarına saldırı: 3 ölü

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'nin yakınlarına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana kanlı saldırılar düzenliyor. Gazze Şeridi'nde 40 bin 691 Filistinliyi katleden İsrail güçleri saldırılarına ara vermeden devam ediyor.

31.08.2024 22:10
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- İsrail'den Gazze Şeridi'nde hastane yakınlarına saldırı: 3 ölü

GAZZE - İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'nin yakınlarına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana kanlı saldırılar düzenliyor. Gazze Şeridi'nde 40 bin 691 Filistinliyi katleden İsrail güçleri saldırılarına ara vermeden devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'nin yakınlarına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının hastanenin çevresini hedef aldığını ve acil yardım ve kurtarma ekiplerinin hala ölü ve yaralıları almak için çalıştığını aktardı.

"İsrail hastane alanını hedef aldı"

Filistin sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin hastane alanını hedef aldığı ve bunun sonucunda da hasta yakınları ile ziyaretçiler arasından çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Hastaneye yönelik tekrarlanan saldırının kınandığı açıklamada, "Bakanlık ayrıca tüm uluslararası ve Birleşmiş Milletler kurum ve kuruluşlarına, hastaneleri ve sağlık personelini işgalin vahşetinden ve suçlarından korumaları çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, geçtiğimiz yıl 17 Ekim'de Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ni hedef almış, saldırıda 471 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze Şeridi'nde hastane yakınlarına saldırı: 3 ölü - Son Dakika

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