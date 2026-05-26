İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

26.05.2026 21:51
Rimal Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 1 ölü, çok sayıda yaralı var. İsrail, Hamas'ı hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana hava saldırısı düzenlediği ve en az 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentinin Rimal Mahallesinde bir binaya hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı kaydedildi. Filistin makamlarından saldırıya ve can kayıplarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde hedef alınan binada ve çevresinde ağır hasar oluştuğu görüldü.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin hedef alındığını iddia etti.

Ortak açıklamada, saldırının Netanyahu ile Katz'ın talimatıyla gerçekleştirildiği aktarılırken, Avde'nin Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusunun 15 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

