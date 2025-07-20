İsrail'den Gazze'ye Sürgün Tehdidi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çok sayıda semt için bir uyarı yayınlayarak buralardan sürgün edilen Filistinlilerin söz konusu bölgelere dönerlerse hayatlarının tehlikeye gireceği tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği yeni bir harita paylaştı.

Adraee paylaşımında, Beyt Lahiya, Beyt Hanun, Şucaiyye, Gazze Eski Şehir, Tuffah ve Zeytun semtlerine dönen veya dönmek isteyen Filistinlileri tehdit etti.

Söz konusu bölgelerde İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenlediğini kaydeden Adraee, "Bu bölgelere hareket etmeniz yasaktır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a saldırı tehdidinde bulunarak bölgedeki Filistinliler için yeni sürgün emri yayınladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'taki Filistinliler için yayınladığı sürgün emrinin ardından, "İsrail ordusu, savaşı başlattığı günden beri ilk kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah sakinlerine bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı." ifadelerine yer vermişti.

KAN, "İsrailli esirlerin güvenliği için" ordunun bugüne kadar Deyr el-Belah bölgesine girmediğini öne sürmüştü.