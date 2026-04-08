İsrail'den Geçici Ateşkes Açıklaması

İsrail'in, ABD ile İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkese uyacağı ancak Washington ile Tahran arasında olası bir anlaşmaya karşı temkinli olduğu belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İran ile geçici ateşkes kararının yankıları sürüyor.

Haaretz'e konuşan bir İsrailli yetkili, ABD ile İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkese İsrail'in uyacağını ancak Washington ile Tahran arasında imzalanması beklenen anlaşmaya karşı temkinli olduklarını söyledi.

İsrail, şimdilik İran'a saldırılarını durdurdu ancak Lübnan'a saldırmaya devam ediyor.

Gazeteye göre, İsrailli yetkililer, temel çıkarlarından bazılarının nihai anlaşmaya yansımamasından endişe ediyor. Bu endişeler arasında, İran'ın nükleer programı ve zenginleştirilmiş uranyumun akıbetine ilişkin belirsizlik ve Tahran'ın balistik füze programından vazgeçeceğine dair henüz bir taahhüt bulunmaması yer alıyor.

Öte yandan imzalanması beklenen anlaşma kapsamında İran'a, Devrim Muhafızları Ordusu'na ve Tahran yönetiminin kilit isimlerine uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Gazeteye göre İsrail, söz konusu yaptırımların uygulanması için ciddi diplomatik çaba harcamıştı. Şimdi ise bunların İran'ın ABD taleplerini karşılaması için bir baskı unsuru olarak kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor.

Bir diğer belirsizlik ise Hizbullah ile süren çatışmalar konusunda yaşanıyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söylemişti. Haaretz'e konuşan bir kaynak İsrail'in de bu yönde bilgilendirildiğini aktardı.

Ancak Başbakanlık Ofisi'nden bugün yapılan ilk resmi açıklamada, İsrail'in geçici ateşkesi desteklediği ancak anlaşmanın "Lübnan'ı kapsamadığı" belirtilmişti.

Son olarak İsrail'in, Tahran ile yapılacak gelecekteki herhangi bir anlaşmanın Hizbullah ile çatışmaların durdurulmasına bağlanmasını kabul edip etmeyeceği de net değil.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.