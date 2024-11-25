İsrail'den Hizbullah'a Hava Saldırısı

Güncel

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah Yürütme Konseyi'ne ait 25 hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava kuvvetlerine ait uçaklar, askeri istihbarat birimi Aman'ın talimatları doğrultusunda, son bir saatte, Hizbullah Yürütme Konseyi'ne ait yaklaşık 25 hedefi vurdu. Bu hedefler arasında Nebatiye, Baalbek, Bekaa, Beyrut'un Dahiye bölgesi ve Beyrut çevresindeki bölgeler de yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında, Hizbullah Yürütme Konseyi'ne ait komuta odaları, kontrol merkezleri ve istihbarat toplama noktalarının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu bina ve tesislerde Hizbullah üyeleri ve liderlerinin bulunduğu iddia edilen açıklamada, bu hedeflerin Hizbullah'ın operasyonel ve diğer stratejik kararları almak için durum analizi yaptığı merkezler olduğu ileri sürüldü.

Hizbullah Yürütme Konseyi'nin, Cihad Konseyi'nin bünyesindeki askeri birimlerle operasyonları yönettiği öne sürülen açıklamada, Yürütme Konseyi üyelerinin, güç kullanımını devreye sokma ve savaşan kuvvetlere destek verme gibi Hizbullah'ın stratejik karar alma sürecinde büyük etkiye sahip olduğu, bir diğer görevinin ise Hizbullah faaliyetlerine finans sağlamak olduğu kaydedildi.