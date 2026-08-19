İsrail'den İdam Koğuşu Tepkisi - Son Dakika
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İsrail'den İdam Koğuşu Tepkisi

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Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail'in idam mahkumları için özel koğuş inşasını kınadı.

Filistinli Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, İsrail'in idama mahkum edilenlerin infazına imkan tanıyan yasanın onaylanmasının ardından, cezaların infazı için özel bir cezaevi koğuşu inşa etmesine tepki gösterdi.

Zeğari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in idama mahkum edilenlerin infazına imkan tanıyan yasanın onaylanmasının ardından, cezaların infazı için özel bir cezaevi koğuşu ve tesisi inşa etmeye başlamasını kınadı.

Tel Aviv'in, Filistinli tutukluların idam edilmesine yönelik çıkardığı yasaları hayata geçirmekte ısrarcı olduğunu söyleyen Zeğari, idamlar için hazırlık yapılmasının insanlığa karşı suç olduğunu belirterek İsrail'in Filistinli tutukluları siyasi bir koz olarak kullandığını vurguladı.

"Uluslararası toplum gerçek bir sınavla karşı karşıya"

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların işkenceye ve öldürmeye maruz kaldığına dikkati çeken Zeğari, İsrail'in bu ihlallerini sürdürmesinden uluslararası toplumu sorumlu tutarak, "uluslararası sessizliğin" İsrail'e zalim uygulamalarını gerçekleştirme imkanı sağladığını söyledi.

Zeğari, uluslararası toplumun, Filistinli tutuklulara yönelik suçların durdurulması konusunda "gerçek bir sınavla" karşı karşıya olduğunu da kaydetti.

İsrail'in, Filistinli tutukluları uluslararası hukukun güvence altına aldığı insan haklarından mahrum bıraktığını vurgulayan Zeğari, infazların gerçekleştirilmesi için bir oda tahsis edilmesinin meseleyi daha tehlikeli bir hale getirdiği uyarısında bulundu.

Zeğari, uluslararası topluma Filistinli tutukluların korunması için somut adımlar atma çağrısı yaptı.

İsrail'den idam mahkumları koğuşu ve infaz tesisi

İsrail basınında, idama mahkum edilenlerin infazına imkan tanıyan yasanın onaylanmasının ardından, cezaların infazı için özel bir cezaevi koğuşu ve tesisi inşa etmeye başlandığı belirtilmişti.

Mahkumların idamı ve ilgili tesisin inşası projesi aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) partisinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında planlandığı ifade ediliyor.

Projenin basına yansıyan ayrıntılarında, kurulacak tesiste, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin infazı izleyebilmelerine imkan tanıyacak özel gözlem salonlarının bulunacağı belirtiliyor.

İsrail parlamentosu idam cezasının infazına ilişkin yasa tasarısını geçen mart ayında onaylamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den İdam Koğuşu Tepkisi - Son Dakika

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