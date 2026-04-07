İsrail'den İran'a Hedefli Saldırılar

İsrail ordusu, İran'da silah ve askeri teçhizat taşımak için kullanıldığını öne sürdüğü 8 köprünün hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Tahran yönetiminin silah ve askeri teçhizat nakliyesini önlemek için yapıldığı ileri sürüldü.

Tahran, Kerec, Tebriz, Kaşan ve Kum dahil olmak üzere İran'ın farklı bölgelerinde 8 köprünün vurulduğu öne sürülen açıklamada, hedef alınan 8 köprülerden silah ve askeri teçhizat nakliyesi yapıldığı savunuldu.

ABD ve İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılara devam ederken İsrail, İran'daki demir yolu altyapısını hedef alacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanıldığını ileri sürdüğü demiryollarına ve köprülere saldırdıklarını söylemişti.

İran basını, ülke genelinde 4 köprünün vurulduğunu; İsrail basını, 10 köprü ve demiryolunun hedef alındığını iddia etmişti.