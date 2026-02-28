İsrail'den İran'a Saldırı Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile yürüttükleri saldırılarda İran yönetiminin tüm unsurlarının hedef alınacağı tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İran'a düzenledikleri saldırıların halka karşı olmadığını öne sürdü.

Katz açıklamasında, "Şu anda İran halkı, 47 yıldır ilk kez, baskı rejiminden kurtulmak için tarihi bir fırsatla karşı karşıyadır." iddiasında bulundu.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.