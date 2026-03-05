İsrail'den İran'a Yeni Hava Saldırısı - Son Dakika
İsrail'den İran'a Yeni Hava Saldırısı

05.03.2026 09:50
İsrail ordusu, İran'a hava saldırısına başladığını duyurdu. Tahran ve Kerec'de patlamalar yaşandı.

İsrail ordusunun İran'a yeni hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'ın kuzeybatısında ve Kerec kentinde patlamalar oldu.

AA muhabirinin aktardığına göre, sabah saatlerinde Tahran'da savaş uçağı sesleri ve ardından patlama sesi duyuldu.

Kerec kentinde de art arda patlamaların meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusu, İran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

