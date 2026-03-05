İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misillemesi tespit edildiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalıştığı aktarıldı.
Açıklamada, halktan en yakın sığınağa girmeleri uyarısında bulunurken başkent Tel Aviv dahil geniş bir bölgede sirenler çaldı.
Öte yandan İsrail Meclisi'nde milletvekillerinin İran'dan yapılan misillemeler nedeniyle bütçe görüşmelerini sığınakta gerçekleştirmek zorunda kaldığı basına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den İran Füze Misillemesine Tepki - Son Dakika
