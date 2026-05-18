İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Müdahale

İsrail'deki Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah", İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere acilen ulaşılması ve alıkoyulma koşullarının açıklanmasını istedi.

Adalah, İsrail güçlerinin, Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'deki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, 14 Mayıs'ta Akdeniz kıyısındaki Marmaris kentinden yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere bugün öğle saatlerinde müdahale ettiği aktarıldı.

Sumud Filosu'nun, Gazze Şeridi'ne doğru ilerleyen 54 teknenin farklı ülkelerden gönüllü katılımcılarla, 2007'den bu yana bölgeye uygulanan yasa dışı İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan insani bir görev kapsamında hareket ettiği ifade edildi.

Filonun, "Filistinliler aleyhinde yürütülen kitlesel aç bırakma ve kısıtlama politikaları ortasında sivil halk için insani koridor açmayı amaçladığı" belirtildi.

Filodaki teknelere saldırının, İsrail makamlarının son günlerde yaptığı açıklamalarda teknelere el koyma ve katılımcıları alıkoyma niyetini duyurmasının ardından gerçekleştiğine dikkati çekilerek, el konulan teknelerin İsrail medyasında "yüzen hapishane" olarak tanımlanan bir alana, ardından da Aşdod Limanı'na nakledilmekle tehdit edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, mevcut bilgilere göre İsrail güçlerinin bazı tekneleri ve çok sayıda aktivisti alıkoyduğu ancak şu ana kadar nerede tutulduklarına ve sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin sınırlı olduğu ifade edildi.

İsrail'in teknelere müdahalesinin ardından aktivistlerin hukuki temsilini üstlenmek için Adalah bünyesindeki avukat ekibinin diğer gönüllü avukatlarla Aşdod Limanı'na gittiği belirtildi.

Alıkonulanların tamamına derhal erişiminin sağlanmasını ve gözaltı yerleri ile koşullarının açıklanmasını isteyen Adalah, "alıkonulanların durumunun takip edileceği ve yapılan işlemlerin hukuka uygunluğu konusunda itiraza başvurulacağı" belirtildi.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin bulunduğu Filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye seyrederken uluslararası sularda, yeni bir saldırı düzenleyip çok sayıda aktivisti hukuk dışı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.