İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Müdahale

18.05.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalah, alıkonulan aktivistlere acil ulaşım ve koşulların açıklanmasını talep etti.

İsrail'deki Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah", İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere acilen ulaşılması ve alıkoyulma koşullarının açıklanmasını istedi.

Adalah, İsrail güçlerinin, Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'deki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, 14 Mayıs'ta Akdeniz kıyısındaki Marmaris kentinden yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere bugün öğle saatlerinde müdahale ettiği aktarıldı.

Sumud Filosu'nun, Gazze Şeridi'ne doğru ilerleyen 54 teknenin farklı ülkelerden gönüllü katılımcılarla, 2007'den bu yana bölgeye uygulanan yasa dışı İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan insani bir görev kapsamında hareket ettiği ifade edildi.

Filonun, "Filistinliler aleyhinde yürütülen kitlesel aç bırakma ve kısıtlama politikaları ortasında sivil halk için insani koridor açmayı amaçladığı" belirtildi.

Filodaki teknelere saldırının, İsrail makamlarının son günlerde yaptığı açıklamalarda teknelere el koyma ve katılımcıları alıkoyma niyetini duyurmasının ardından gerçekleştiğine dikkati çekilerek, el konulan teknelerin İsrail medyasında "yüzen hapishane" olarak tanımlanan bir alana, ardından da Aşdod Limanı'na nakledilmekle tehdit edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, mevcut bilgilere göre İsrail güçlerinin bazı tekneleri ve çok sayıda aktivisti alıkoyduğu ancak şu ana kadar nerede tutulduklarına ve sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin sınırlı olduğu ifade edildi.

İsrail'in teknelere müdahalesinin ardından aktivistlerin hukuki temsilini üstlenmek için Adalah bünyesindeki avukat ekibinin diğer gönüllü avukatlarla Aşdod Limanı'na gittiği belirtildi.

Alıkonulanların tamamına derhal erişiminin sağlanmasını ve gözaltı yerleri ile koşullarının açıklanmasını isteyen Adalah, "alıkonulanların durumunun takip edileceği ve yapılan işlemlerin hukuka uygunluğu konusunda itiraza başvurulacağı" belirtildi.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin bulunduğu Filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye seyrederken uluslararası sularda, yeni bir saldırı düzenleyip çok sayıda aktivisti hukuk dışı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:51:59. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.