İsrail ordusunun, Lübnan genelinde Hizbullah'a bağlı finansal kuruluşlara hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, daha önce hedef alacağını açıkladığı noktaları bombaladı.
İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunduğu Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Sur, Nebatiye ve Baalbek kentlerinde de Hizbullah'ın finans kuruluşu Karz-ı Hasen'e ait şubeler hedef alındı.
İsrail ordusu, Karz-ı Hasen'in Lübnan'daki şubelerinin hedef alınacağını önceden duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
