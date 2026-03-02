İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

02.03.2026 18:25
İsrail ordusu, Hizbullah'a ait finans kuruluşlarına Lübnan'da hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun, Lübnan genelinde Hizbullah'a bağlı finansal kuruluşlara hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, daha önce hedef alacağını açıkladığı noktaları bombaladı.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunduğu Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sur, Nebatiye ve Baalbek kentlerinde de Hizbullah'ın finans kuruluşu Karz-ı Hasen'e ait şubeler hedef alındı.

İsrail ordusu, Karz-ı Hasen'in Lübnan'daki şubelerinin hedef alınacağını önceden duyurmuştu.

