İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

06.03.2026 10:35
İsrail ordusu, Lübnan'daki beldelere hava saldırılarını sürdürüyor. Ölü sayısı 102'ye yükseldi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki beldelere yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları bugün Lübnan'ın güneyindeki Sarifa, Ayta Şaab, Tulin, Suvana, Mecdel Silim, Ankun, Hiyam ve Kallaviye beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbak bölgesindeki Dors beldesine de saldırı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
