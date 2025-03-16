İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in Aytana beldesini hedef alan hava saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise İsrail'e ait savaş uçaklarının güneyde yer alan Aytana beldesindeki bir evi bombaladığını bildirdi.

Söz konusu saldırıda yaralananların da olduğu kaydedilen haberde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) da sınıra yakın Yarun beldesinde bir vatandaşın üzerine ses bombası attığı bilgisine yer verildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 89 kişi hayatını kaybetti, 285 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.