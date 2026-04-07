İsrail'den Lübnan'a Köprü Saldırıları - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Köprü Saldırıları

07.04.2026 12:44
İsrail ordusu, Litani Nehri üzerindeki 7 köprüyü bombalayarak Hizbullah'ı hedef aldı.

İsrail ordusu, 18 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ülkenin doğusundan batısına uzanan ve güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki 7 köprüyü bombaladığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın kullandığı iddia edilerek Litani Nehri üzerindeki bir köprüye daha saldırı düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu köprünün adının belirtilmediği açıklamada, Lübnan'a düzenlenen saldırılarda şu ana kadar Litani Nehri üzerindeki 7 köprünün bombalandığı kaydedildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ı doğusundan batısına uzanan ve ülkenin güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki köprüleri "askeri teçhizat taşımak için kullandığı" iddia edildi.

İsrail ordusu Lübnan'ın doğu ve güney kesimleri ile Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını kara saldırılarıyla yoğunlaştırmış, ülkenin altyapısını da hedef almıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'da 18 Mart'ta Litani Nehri üzerindeki köprülere saldırı tehdidinde bulunduktan sonra, köprüleri vurmaya başlamıştı.

Litani Nehri üzerindeki köprülerin hedef alınması, özellikle ülkenin doğu kesimlerinde kuzey ve güney bölgeleri arasındaki geçişi kısıtlamış, bu da tedarik ve lojistik sıkıntılara yol açmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in köprüleri hedef alan saldırılarını kınayarak, bunun İsrail'in işgalini pekiştirme ve genişletme girişimi olduğunu söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1497 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Köprü Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Köprü Saldırıları - Son Dakika
