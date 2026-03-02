İsrail'den Lübnan'a Saldırı Açıklaması

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Lübnan'a ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek kara saldırısı başlatabilecekleri yönünde mesaj verdi.
Ordu Sözcüsü Defrin, havadan ve denizden saldırılar düzenledikleri Lübnan'a dair açıklamalarda bulundu.
İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı düzenleme olasılığına ilişkin soruya yanıt veren Defrin, "Tüm seçenekler masada." dedi.
Defrin, Lübnan geneline başlattıkları saldırıları Hizbullah'ı silahsızlandırana kadar sürdüreceklerini ileri sürdü.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.
İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.
