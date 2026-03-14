İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehditi
İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehditi

14.03.2026 23:50
İsrail ordusu, Lübnan'da sivil kamyonları hedef alacağını duyurdu, Hizbullah'ı suçladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın sahil kesimindeki beldelerde silah taşındığını iddia ettiği sivil kamyonları hedef alma tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyine sivil kamyonlar kullanarak füze ve silah taşıdığını iddia etti.

Kamyonların Lübnan'ın sahil kesimindeki beldelerde bulunduğunu savunan Adraee, "sivil araçlar gibi görünen" bu kamyonlara saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'ın "ambulansları" kullandığını iddia ederek, sağlık tesisleri ve ambulansları hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehditi - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehditi - Son Dakika
