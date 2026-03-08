İsrail'den Lübnan'a Sürgün Emri - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Sürgün Emri

08.03.2026 14:15
İsrail, Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri çevresindeki bölgenin boşaltılmasını istedi.

İsrail ordusu, karadan işgalini genişletmek için saldırılarını şiddetlendirdiği Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için çıkardığı sürgün emrini tekrarladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin güneyi için yayımladığı sürgün emrini paylaştı.

Savaş öncesinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı ve son 2 senede İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle ağır hasar alan bölgenin tamamen boşaltılması isteyen İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah unsurları, tesisleri veya silahlarının yakınında olan herkes hayatını riske atmaktadır." ifadesini kullandı.

Hizbullah'ın faaliyetlerinin İsrail ordusunu o bölgede sert önlemler almaya zorladığını ileri süren Adraee, Lübnanlılara evlerini terk ederek Litani Nehri'nin güneyini tamamen boşaltma ve nehrin kuzeyine doğru hareket etme emrini yineledi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırısında İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Sürgün Emri - Son Dakika

