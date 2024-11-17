İsrail'den Lübnan Sınırında Askeri Bölge İlanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Lübnan Sınırında Askeri Bölge İlanı

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Metula ve Kfar Yuval'ı 'kapalı askeri bölge' ilan etti.

17.11.2024 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, karadan ve havadan saldırılar düzenlediği Lübnan sınırındaki 2 beldeyi geçici olarak "kapalı askeri bölge" ilan etti.

İsrail ordusunun açıklamasında, söz konusu kararın Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılar kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırında yer alan Metula ve Kfar Yuval yerleşim bölgelerinin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun çatışmaların yaşanabileceği bölgelere sivillerin girişini yasakladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu askeri bölge ilan kararının yarın geceye kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan Sınırında Askeri Bölge İlanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:53 Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış
21:58 A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı
21:48 Köln’de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi
19:46 AK Parti’li Nihat Zeybekçi’den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 04:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan Sınırında Askeri Bölge İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.