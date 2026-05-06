İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Yasağı
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Yasağı

06.05.2026 02:12
İsrail, Şeyh Salah ve Şeyh Hatib'e Mescid-i Aksa'ya bir hafta giriş yasağı getirdi.

İsrail, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah ile Esirleri Savunma ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib'e Mescid-i Aksa'ya bir hafta süreyle giriş yasağı getirdi.

İsrail makamları, giriş yasağı kararını tebliğ etmeden önce Şeyh Salah ve Şeyh Hatib"i sorgu için çağırdı.

Şeyh Salah, sorgunun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Mescid-i Aksa'ya girişimizi yasaklayan bir kararı tebliğ ettiler. Yanıt vermemiz istendiğinde ise, Mescid-i Aksa'nın tamamen Müslümanlara ait olduğunu ve orada bulunma hakkımız olduğunu belirttik." dedi.

Salah, bu kararın İslam dinine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nin Aksa üzerindeki tek yetkili merci olduğunu ve başka hiçbir otoritenin bulunmadığını teyit ettiklerini belirten Salah, "Aksa'ya girişimizin yasaklanması, İslami Vakıflar İdaresi'ne yönelik bir saldırı." ifadesini kullandı.

Salah, "Gerekçeleri kuruntuya ve asılsız iddialara dayalı olan bu karar hukuksuz ve geçersizdir." diye konuştu.

Yasağın süresinin 6 aya uzatılması ihtimali

Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Hatib de, Mescid-i Aksa'dan bir hafta süreyle uzaklaştırma kararına işaret ederek, "Gelecek pazar günü yasağın süresinin 6 aya uzatılması yönünde bir karar çıkacağı da açık." dedi.

Hatib, "Mescid-i Aksa biz Müslümanlara aittir ve Müslümanlar dışında kimsenin Aksa'nın bir zerre toprağında bile hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkililer, bu yıl içinde işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail içindeki din görevlileri de dahil ibadet etmek isteyen Müslümanlar hakkında benzer şekilde çok sayıda karar almıştı.

Tel Aviv, genellikle bir haftalık verdiği kararların süresini daha sonra 6 aya kadar uzatılabiliyor.

İsrail, daha önce de Şeyh Salah'ı Mescid-i Aksa'dan 15 yıl boyunca zorunlu şekilde uzaklaştırmış ve bu yasağın süresi 2022'de sona ermişti.

Kaynak: AA

