İsrail'den Olağanüstü Siber Güvenlik Düzenlemesi

TEL İsrail hükümetinin, siber saldırılara karşı bir ay süreyle geçici olarak uygulanacak "olağanüstü düzenleme" kararı aldığı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, hükümet ciddi siber saldırılara karşı "olağanüstü düzenlemeleri" onayladı.

Karar, İsrail ordusu veya iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin, hukuki izin gerekmeksizin internet servis sağlayıcılarından müşteri bilgilerini alabilmesine yol açacak.

Haberde, yeni düzenlemelere göre, ciddi bir siber saldırı durumunda yetkililerin saldırının kaynağını tespit edebilmek için belge ve bilgi içeren çıktıları servis sağlayıcıdan teslim alabileceği belirtilerek, bunun kişisel verilerin gizliliğinin ihlali anlamına geldiğine dikkat çekildi.

İsrail güvenlik kurumlarının, internet servis sağlayıcılarının sistemlerinde gerçekleştirilen önemli eylemleri kaydeden ve çok sayıda kişisel bilgi içeren günlük dosyalara erişebilecekleri kaydedildi.

Bu eylemler için güvenlik kurumlarının hukuki onaya ihtiyaç duymayacağı ve sadece İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi ile İsrail Başsavcısına geriye dönük bilgi vereceği aktarıldı.

Haberde, İsrail'de son dönemlerde elektrik şirketi, bankalar, internet hizmet sağlayıcıları ve diğer temel hizmet kurumlarına yönelik siber saldırılarda büyük artış olduğu belirtildi.