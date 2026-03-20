İsrail'den Suriye'ye Açık Mesaj
İsrail'den Suriye'ye Açık Mesaj

20.03.2026 15:34
İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye'ye hava saldırısının mesaj niteliğinde olduğunu belirtti.

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine gece yarısı düzenledikleri hava saldırısının Şam yönetimine "açık mesaj" olduğu tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Katz, yaptığı açıklamada, Şam yönetimine ait askeri üsleri hedef aldığı öne sürülen saldırıları Dürzileri korumak bahanesiyle gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Bakan Katz, gerektiği takdirde Suriye'ye daha şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, dün gece Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmiş, 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlemişti.

İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için görüşmeler yapılmış, bu süreçte İsrail Suriye'ye saldırı gerçekleştirmemişti.

İsrail'in, 17 Mart'ta Suriye'de Şam yönetimiyle ilgisi olmayan bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirerek bir kamyonu vurduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
İran, ABD’ye ait F-35 savaş uçağı vurdu İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu
Büyükçekmece’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
