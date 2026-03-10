İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte şiddetli patlamalar gerçekleşti.
İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
Bu açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri şehrin doğu ile batısında şiddetli patlamalar meydana geldiğini aktardı.
Patlamanın gerçekleştiği yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.
İran Hava Savunma Sistemlerinin aktif olduğu kentte, savaş uçağı sesleri duyulmaya devam ediyor.
İsrail'den Tahran'a Saldırı!
