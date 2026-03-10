İsrail'den Tahran'a Saldırı! - Son Dakika
İsrail'den Tahran'a Saldırı!

İsrail\'den Tahran\'a Saldırı!
10.03.2026 14:36
İsrail ordusu Tahran'a saldırı başlattı, şehirde patlamalar ve hava savunma önlemleri devrede.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte şiddetli patlamalar gerçekleşti.

İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri şehrin doğu ile batısında şiddetli patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Patlamanın gerçekleştiği yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.

İran Hava Savunma Sistemlerinin aktif olduğu kentte, savaş uçağı sesleri duyulmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Tahran, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Tahran'a Saldırı! - Son Dakika

14:54
SON DAKİKA: İsrail'den Tahran'a Saldırı! - Son Dakika
