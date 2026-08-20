İsrail'den Uluslararası Güç Girişine Ret

İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin kararına rağmen Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişine onay verilmediğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, kabinenin kararına rağmen siyasi iradenin Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girmesini onaylamadığı savunuldu.

ABD'nin söz konusu güç için fon sağlamaya yönelik adımlar attığı bir dönemde, Uluslararası İstikrar Gücü'nün girişine onay verildiği yönünde basında yer alan haberler reddedildi.

Açıklamada ayrıca, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi'nde "herhangi bir yeniden imar çalışmasının kesinlikle başlamayacağı" belirtildi.

İsrail medyasında yayımlanan haberlerde, 26 Temmuz'da İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı çerçevesindeki idari yapılar içinde yer alan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişini onayladığı bildirilmişti.

Haberlerde, Netanyahu'nun Trump ile görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişini onayladığı aktarılmıştı.