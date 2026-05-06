İsrail'den Yasa Dışı Sanur'a Yeni Konut Onayı

06.05.2026 00:53
İsrail, Batı Şeria'daki Sanur yerleşiminde 126 konut inşasını onayladı. Karar, bölgedeki gerilimi artıracak.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı gasbedilen Filistin topraklar üzerinde kurulan ve 20 yıl önce boşaltılan yasa dışı "Sanur" yerleşiminde 126 yeni konut inşasını onayladı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, 2005'te Batı Şeria'da boşaltılan yasa dışı yerleşim birimi Sanur'da 126 kalıcı konut inşa etme planının onaylandığı belirtildi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, memnuniyetle karşıladığı söz konusu kararı "düşmanlara mesaj" olarak nitelendirdi.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin liderlerinden Yossi Dagan da karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sanur yeniden inşa edilecek, 126 kalıcı konut yapılacak ve bölge gelecekte bir şehir haline gelecek." ifadelerini kullandı.

"Planlama ve onay hızı olağanüstü"

Öte yandan, sol görüşlü İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi'nden dün yapılan açıklamada, Cenin toprakları üzerinde kurulu Sanur'a dönüşün, mevcut İsrail hükümetinin "2005 çekilme planında" yaptığı yasal değişikliklerin ardından gerçekleştiği ve bunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki yerleşim varlığı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına izin verdiği belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin birkaç gün önce yerleşimin yeniden kurulmasına karar verdiği kaydedilmişti.

Sanur örneğinde planlama ve onay hızının "olağanüstü" olduğu ve hükümetin yıllardır boşaltılmış bölgelerde yerleşim faaliyetlerine yeniden başlama kararlılığını yansıttığı ifade edilen açıklamada, Sanur'un yeniden kurulmasına yönelik sürecin, 19 Nisan'da üst düzey yetkililerin katıldığı resmi törenlerle kutlandığı da aktarılmıştı.

İsrail, eski Başbakan Ariel Şaron döneminde, art arda yaşanan askeri kayıpların ardından 2005 yılında Gazze Şeridi'ndeki yerleşimlerin yanı sıra Sanur'un da aralarında bulunduğu Batı Şeria'daki bazı yerleşimlerden de tek taraflı çekilmişti. Bu süreç, "çekilme planı" olarak adlandırılmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümet ise Aralık 2022'de göreve gelmesinden bu yana Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini artırdı. Birleşmiş Milletler, söz konusu bölgeleri işgal altındaki Filistin toprakları olarak kabul ediyor.

Kaynak: AA

