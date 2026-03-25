Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Yurt Dışındaki Vatandaşlarına Uyarı

25.03.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, uluslararası tepkiler sonrası yurt dışındaki vatandaşlarına saldırılara karşı uyarıda bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İran ve Lübnan'a düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası kamuoyunda oluşan tepkiler sonrası yurt dışındaki vatandaşları için bazı kısıtlayıcı tedbirler içeren bir dizi uyarı yayımladı.

Konseyin uyarısı, Tel Aviv yönetiminin bölgeyi istikrarsızlaştıran adımlarının uluslararası kamuoyunda tepki topladığı bir dönemde geldi.

Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) ve Şavuot bayramlarında İsraillilerden "güvenlik önlemleri yetersiz" veya "açık alanlarda" düzenlenen etkinliklerden uzak durmaları istendi.

İsraillilerden Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı kullanmaları uyarısında bulunulan açıklamada, Mısır veya Ürdün üzerinden uçuş gerçekleştireceklerin ise yalnızca Taba ve Akabe havalimanlarını kullanmaları istendi.

Yurt dışındaki İsraillilere "azami derecede dikkatli olmaları" çağrısı yapılan açıklamada, İran'a komşu ülkelerde İsrail veya Yahudilikle özdeşleşmiş mekanlarda düzenlenen etkinliklere katılımın tavsiye edilmediği bildirildi.

Tel Aviv yönetiminin daha önce seyahat edilmemesi uyarısında bulunduğu ülkelerden aktarmalı uçuş bileti alınmaması istendi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Noa Lang’tan Okan Buruk’a: O maçta oynarım hocam Noa Lang'tan Okan Buruk'a: O maçta oynarım hocam
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
İsrail’li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz

13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak.
MSB: Türkiye ve İngiltere Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak.
12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
12:26
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
12:22
Metehan Baltacı tahliye edildi
Metehan Baltacı tahliye edildi
11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:26:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.