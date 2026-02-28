İsrail'den Yurtdışındakilere Acil Uyarı - Son Dakika
İsrail'den Yurtdışındakilere Acil Uyarı

28.02.2026 17:31
İsrail, İran'a yönelik saldırıların ardından yurt dışındaki vatandaşlarını acil önlemler almaya çağırdı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasının ardından yurt dışındaki vatandaşlarına acil önlemler almaları için uyarılarda bulundu.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, İran'ın yurt dışındaki Yahudileri hedef alabileceği iddia edildi.

Konsey, dünyanın neresinde olursa olsun tüm İsraillilerin önlem alması çağrısıyla, bulundukları ve gidecekleri ülkelere ilişkin seyahat uyarılarına dikkat etmelerini istedi.

Sosyal medyada bulunulan yer, gelecek planları ve konum bilgilerinin paylaşılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, Yahudilerle ilişkili etkinliklere koruma altında olmadığı müddetçe katılmama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bulunulan ülkede acil durum numaralarının not alınması ve bir tehdit durumunda güvenlik hizmetlerine başvurulması gerektiği kaydedildi.

?ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesi

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

