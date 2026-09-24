İsrail denizaltı sayısını 6'ya çıkardı, Katz Tahran'a mesaj olduğunu savundu - Son Dakika
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İsrail denizaltı sayısını 6'ya çıkardı, Katz Tahran'a mesaj olduğunu savundu

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İsrail, Alman şirketi TKMS üretimi INS Drakon denizaltısını Hayfa Deniz Üssü'nde düzenlenen törenle teslim aldı ve donanmasındaki denizaltı sayısını 6'ya çıkardı. Savunma Bakanı Katz, yeni denizaltının başta Tahran olmak üzere kendilerini tehdit edenlere mesaj olduğunu savundu.

İsrail, Alman gemi yapım şirketi ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tarafından üretilen "INS Drakon" denizaltısını teslim aldı.

"INS Drakon" denizaltısının Almanya'nın Kiel kentinden İsrail'e varışı için Hayfa Deniz Üssü'nde askeri tören düzenlendi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, törende yaptığı konuşmada, İsrail donanmasının envanterine katılan yeni denizaltının başta Tahran yönetimi olmak üzere "kendilerini tehdit etmeye çalışan herkese önemli bir mesaj olduğunu" savundu.

İsrail'in "tehditleri bertaraf etmek için kabiliyetler inşa etmeye devam edeceğini" söyleyen Katz, "düşmanlarının mesafenin ne havada, ne karada ne de denizde kendilerine dokunulmazlık sağlamadığını anladığı" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, envanterindeki denizaltı sayısını Alman gemi yapım şirketi ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tarafından üretilen "INS Drakon" ile 6'ya çıkardı.

İsrail güvenlik yetkililerinin, halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olan ve bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 18'e çıkarması beklenen Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü gerekçe göstererek, Tel Aviv yönetimine denizaltı filosunu yeni alımlarla 8'e çıkarma tavsiyesinde bulunduğu bildirilmişti

Kaynak: AA
Deniz AltıPolitikaSavunmaGüncelTahranİsrailDünyaSon Dakika

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