İsrail Dışişleri Bakanı: Gazze Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyecek - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı: Gazze Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyecek

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Çin'de toplanan Filistinli grupların Gazze'nin ortak kontrolü için bir anlaşma imzaladığını belirterek, Gazze'nin saldırılar sonrası Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyeceğini ileri sürdü. Hamas ve Fetih'in İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'nin ortak kontrolü için Çin'de bir anlaşma imzaladığını belirten Katz, Gerçekte bu (Gazze'nin Filistinli gruplarca yönetilmesi) gerçekleşmeyecek. Çünkü Hamas yönetimi ezilecek ve (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas) Abbas Gazze'yi uzaktan izleyecek. Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin kapsamlı bir ulusal birliğe ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını duyurmuştu. Pekin'deki toplantılara Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu 14 grup katılmıştı.

23.07.2024 13:31
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Çin'de toplanan Filistinli grupların " Gazze'nin ortak kontrolü için bir anlaşma imzaladığını" belirterek, 7 Ekim'den bu yana büyük yıkıma yol açtıkları Gazze'nin saldırılar sonrası Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyeceğini ileri sürdü.

Katz, X sosyal medya platformundan, Çin'de toplanan Filistinli grupların "ulusal birlik anlaşmasına" yaklaştıklarını duyurmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas ve Fetih'in İsrail'in saldırıları sonrası "Gazze'nin ortak kontrolü" için Çin'de bir anlaşma imzaladığını belirten Katz, "Gerçekte bu (Gazze'nin Filistinli gruplarca yönetilmesi) gerçekleşmeyecek. Çünkü Hamas yönetimi ezilecek ve (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas) Abbas Gazze'yi uzaktan izleyecek." iddiasında bulundu.

Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya "varmak üzere" olduklarını duyurmuştu.

Pekin'deki toplantılara Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu 14 grup katılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı: Gazze Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyecek - Son Dakika

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