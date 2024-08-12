İsrail Dışişleri Bakanı, Ürdün sınırına duvar inşaatının hızlandırılmasını istedi - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı, Ürdün sınırına duvar inşaatının hızlandırılmasını istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Ürdün sınırında silah kaçakçılığı yapıldığı iddiasında bulunarak duvar inşaatının hızlandırılması çağrısında bulundu. Katz, İran Devrim Muhafızları'nın Ürdün'den para ve silah kaçırmak için Hamas ile işbirliği yaptığını iddia etti.

12.08.2024 17:31
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, silah kaçakçılığı yapıldığı iddiasında bulunarak ülkenin Ürdün sınırına duvar inşaatının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları'nın Ürdün'den para ve silah kaçırmak için Lübnan'da Hamas ile işbirliği yaptığını" iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı, Ürdün'den İsrail'in doğu sınırı üzerinden silah kaçakçılığı yapıldığını, işgal altındaki Batı Şeria'ya "tehlikeli silahlar ve yüksek meblağlarda para getirilerek İran destekçisi bir grup kurulmasının hedeflendiğini" öne sürdü.

Katz, bu şekilde "Tel Aviv ve İsrail'in nüfus yoğunluğu olan merkezlerinin hedef alınmasının" amaçlandığına dikkati çekerek, "Ürdün'den İsrail'e silah kaçakçılığının önlenmesi için Ürdün sınırı boyunca doğu bariyeri inşaatının hızlandırılması" çağrısı yaptı.

Öte yandan, Ürdün makamlarından, İsrail Dışişleri Bakanı'nın iddialarına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dün yayımladığı haberde, İsrailli Bakan Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve Gazze Şeridi'nde yapıldığı gibi davranılması gerektiğini savunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Ürdün, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı, Ürdün sınırına duvar inşaatının hızlandırılmasını istedi - Son Dakika

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