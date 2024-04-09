İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail güçlerinin, dün geceden sabah saatlerine kadar Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, Tubas, Nablus, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda 20 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısının 8 bin 165'e çıktığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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